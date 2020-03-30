    30 марта 2020, 21:30

    Регионы продолжили уходить на режим самоизоляции

    Арина Гудилова

    Следуя столичному примеру, власти регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. Еще несколько российских субъектов ввели меры по нераспространению коронавирусной инфекции.
    Регионы продолжили уходить на режим самоизоляции

    Теперь жители Архангельской, Новгородской областей, республики Марий Эл и Якутии смогут выходить на улицу только по веской причине. Город федерального значения Санкт-Петербург также последовал примеру Москвы.

    В режим самоизоляции гражданам рекомендуется по возможности максимально оставаться дома. Допускается ходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выносить мусор или гулять с животным в пределах 100 метров от дома. Для сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным разрешается добираться до работы и домой.

    Власти Уфы, напимер, закрыли парки, аллеи, скверы, а также доступ на детские площадки во дворах многоквартирных домов. В Белгородской и Курской областях жителям также рекомендуют уйти на самоизоляцию.

    Торговые центры и кафе приостановят работу в Дагестане, сообщил оперштаб региона.

    Ранее режим самоизоляции объявили в Калининградской, Вологодской, Липецкой, Свердловской, Саратовской и Иркутской областях. Примеру московского региона решили последовать в Татарстане, Адыгее, Ульяновской, Рязанской и Брянской областях. Все эти меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Первыми режим самоизоляции ввели власти Москвы и Подмосковья.