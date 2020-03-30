Украинские врачи начали массово увольняться из-за коронавируса и низких зарплат
Главный врач Тернопольской больницы на Украине Ярослав Чайковский рассказал, что местные врачи предпочитают вовсе лишиться работы, нежели за копейки рисковать своим здоровьем и здоровьем близких в сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.
«Восемь сотрудников уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусом», — рассказал Чайковский.
Он к увольнению медиков относится с пониманием. По его мнению, «отдавать себя работе» в опасных условиях за четыре тысячи гривен (11 тысяч рублей) хочет не каждый врач.
Чайковский отметил, что обещанную властями надбавку в размере 200% врачи так и не получили.
Сейчас на Украине 480 человек с коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение. Однако просить помощи у России, как это сделала Италия, Украина отказалась.