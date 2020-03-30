Украинские врачи начали массово увольняться из-за коронавируса и низких зарплат

«Восемь сотрудников уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусом», — рассказал Чайковский.

Он к увольнению медиков относится с пониманием. По его мнению, «отдавать себя работе» в опасных условиях за четыре тысячи гривен (11 тысяч рублей) хочет не каждый врач.

Чайковский отметил, что обещанную властями надбавку в размере 200% врачи так и не получили.

Сейчас на Украине 480 человек с коронавирусом. В стране ввели чрезвычайное положение. Однако просить помощи у России, как это сделала Италия, Украина отказалась.