Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование

В скором времени в России могут появиться внушительные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Речь идет о суммах до миллиона рублей. Для применения санкций особый закон не нужен, но до объявления карантина лучше не доводить.

Жителей России смогут штрафовать за нарушение режима в случае принятия поправок, объяснил «360» адвокат правового цента «Человек и Закон» Александр Спиричев.

«Есть кодекс административных правонарушений, там статья — „Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий без возникновения последствий“. Закон уже есть, необязательно вводить какие-то определенные чрезвычайные положения, раз КоАП предусматривает это», — отметил адвокат.

Сейчас страна находится в подвешенном состоянии, так как закон есть, но вроде бы его и нет. Существует наказание, но карантинный режим или режим чрезвычайной ситуации пока никто не объявлял.

«Если введут чрезвычайное положение, то настолько все ужесточится: ударит по гражданам, по экономике. Ввиду того, что нет такого количества зараженных в России, скорее всего, его и не вводят», — добавил Спиричев.

Несмотря на это, человек может получить штраф, если будет нести опасность. Но выходить из дома пока гражданам не запрещено.

«Пока все это только слова, как только начнет нарабатываться практика, как только начнут вноситься изменения, еще будут изменения и ужесточения закона, тогда мы точно узнаем, что есть карантин, а что есть нарушение карантина. Пока это очень широкое толкование», — подчеркнул адвокат.

Он призвал всех жителей соблюдать меры, которые рекомендуют власти и врачи. Если нет необходимости, то лучше оставаться дома.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о поправках в КоАП. Документ предусматривает штраф за несоблюдение карантина при заражении или смерти другого человека от 150 до 300 тысяч рублей для обычных россиян и от 300 до 500 тысяч для должностных лиц. Максимальная выплата будет достигать миллиона рублей.