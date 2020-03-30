Подросток скончался от коронавируса в Португалии

По словам министра здоравоохранения Марты Темидо, у подростка, который жил в городе Овар, до заболевания были проблемы с иммунодефицитом. Других подробностей нет, сообщила «Русская планета».

Сейчас в Португалии почти шесть тысяч случаев заражения коронавирусом. Их них 119 человек скончались. По данным министерства здравоохранения, в стране эпидемия достигнет пика к концу мая.