Эпицентр эпидемии в США. Лекарства и места закончились в больницах Нью-Йорка

Мэр Нью-Йорка заявил, что запасов медикаментов в городских больницах хватит лишь на неделю. Аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) недостаточно даже на этот срок. При этом речь идет об эпицентре эпидемии в США. Пик COVID-19 там ожидают через три недели.

Больница Квинса

Рассчитанная на 545 коек больница Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке начала переводить пациентов, не страдающих от коронавируса, в другие клиники. Учреждение планирует полностью посвятить себя борьбе со вспышкой эпидемии. При этом ИВЛ катастрофически не хватает, а сообщения о том, что кто-то из пациентов находится на грани смерти, поступают несколько раз за смену. Некоторые умирают прямо в отделении неотложной помощи, ожидая койку.

На улице дежурит машина для хранения тел погибших. Всего за сутки в больнице скончались 13 заболевших. Сотрудник учреждения 27-летний доктор Брей назвал происходящее внутри здания катастрофой. Больные умирают в стенах больницы, а за ее пределами огромные очереди тех, кто даже в дождь приходит сдать анализы на COVID-19.

Сейчас часть Элмхерста планируют переделать в отделения интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов. Эта больница — одна из наиболее пострадавших в городе. На долю Квинса приходится 32% подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке. Также в этом районе мало больниц. Элмхерст — одна из трех крупных. Это яркий пример медицинских центров, испытывающих сейчас большие трудности.

Что делает правительство

Большинство клиник Нью-Йорка уже сталкивается с угрожающим ростом количества пациентов. Правда, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в минувшую среду заявил, что социальное дистанцирование работает и уже замедлило распространение заболевания. И на этой неделе масштабы госпитализации заметно снизились.

Тем не менее больницы Нью-Йорка все равно находятся в осадном положении. Причем неважно, обслуживают они местную элиту или работают с малоимущими американцами. Поток больных и испуганных жителей идет в отделения неотложной помощи по всему городу.

Куомо надеется, что чиновники смогут оперативно увеличить количество ИВЛ, необходимых для дыхания больных коронавирусом. Пока же, по данным The New York Times, некоторые врачи используют одну машину для одновременной помощи сразу нескольким пациентам.

Федеральное правительство отправляет больничный корабль на тысячу коек в Нью-Йорк. Правда, прибудет он в пункт назначения лишь в середине апреля. Официальные лица начали возводить четыре больницы на 250 коек, которые могут быть готовы уже через неделю. Президент Трамп заявил в Twitter, что строительство идет с опережением графика.

Другой вариант, который обсуждают чиновники, — переделать отели во временные медицинские центры. А в некоторых больницах к борьбе с коронавирусом в отделениях неотложной помощи уже привлекли акушеров-гинекологов.

Однако даже при этих мерах пациентам не хватает не только врачей, но и каталок. Некоторые больные сидят на стульях. По словам медсестры Джуди Шеридан-Гонсалес, в воскресенье одна пациентка провела без возможности прилечь на кровать 36 часов.

Прогнозы

Всего в США коронавирусом могут заразиться миллионы людей. От 100 до 200 тысяч человек, вероятно, погибнут. Такой страшный прогноз сделал глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи. Он один из членов оперативной группы по предотвращению распространения COVID-19.

По его мнению, в ближайшее время Штаты столкнутся с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах. Так, в Новом Орлеане ИВЛ могут закончиться уже через неделю, а через две наступит острая нехватка палат. По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превышает 735 тысяч. В США зарегистрировали более 143 тысяч случаев COVID-19.