Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России 32 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в стране зарегистрировано 1836 случаев заболевания.

«32 пациента в 18 регионах требуют особого, трепетного внимания, находятся в тяжелом состоянии», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Его процитировал ТАСС.

Он рассказал, что около 78 тысяч коек подготовлено для заразившихся коронавирусом. Глава ведомства добавил, что в Москве к концу недели должны быть подготовлены как минимум два учреждения, которые полностью будут работать с пациентами, у которых нашли COVID-19.

«Мы скомпенсируем медицинским персоналом и лекарственными препаратами деятельность данных учреждений», — подчеркнул Мурашко.

Министр заявил, что на помощь медикам должны прийти и студенты медицинских вузов, которые заканчивают свое обучение. Таким образом, еще более 40 тысяч человек будут заняты в больницах.

За последние сутки зарегистрировано еще 302 новых случая заболевания в 35 регионах. В частности, 212 обнаружены в Москве. По данным оперштаба, 102 человека — это люди от 18 до 40 лет. Сейчас в России девять смертей у пациентов с коронавирусом. При этом 66 заболевших выздоровели.