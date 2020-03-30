Экспресс-тесты на выявление коронавируса начали регистрировать в России

В России начали регистрацию экспресс-тестов на выявление 2019-nCoV Среди них есть как отечественные, так и зарубежные разработки.

«Сейчас проходят регистрацию экспресс-тесты — как отечественные, так и зарубежные. Но я все-таки не ратовал бы за то, чтобы они продавались в каждой аптеке», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Министр добавил, что прохождение этого теста — это медицинская процедура, которую должен назначать врач. Ранее Мурашко рассказал об особой опасности алкоголя в период пандемии. Спиртное и другие вредные привычки ослабляют организм и мешают врачам бороться с последствиями заражения.

Коронавирус погрузил планету в изоляцию. Из-за пандемии, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта, многие страны закрыли свои границы. Чтобы не допустить распространения заразы власти Москвы и Подмосковья решили ужесточить ограничения.

Теперь на улицу в столице и Московской области нельзя выходить без особой нужды. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал власти других регионов присмотреться к этим мерам и ввести на местах такие же.