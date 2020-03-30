Главу Минздрава Украины отправили в отставку на фоне коронавируса

Илья Емец потерял кресло министра здравоохранения Украины спустя несколько недель после назначения. Такое решение приняли депутаты Верховной рады на внеочередном заседании.

За его отставку проголосовал 271 парламентарий. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко ранее уже говорил о будущей отставке Емца и о причинах такого решения. По данным источника Гончаренко, министр не смог наладить работу своего ведомства и подготовить план для борьбы с коронавирусом.

Новым главой Минздрава может стать экс-руководитель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов. Его кандидатуру поддерживают в Раде.

Илья Емец — известный на Украине врач, специализируется на кардиологии. По информации из отрытых источников, в 1992 году он первый на постсоветском пространстве стал оперировать новорожденных с пороками сердцами. Занимал пост министра здравоохранения Украины в 2010–2011 годах, а также с 4 марта 2020 года.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 480 заболевших коронавирусом. Из них 59 — в Черновицкой области. Там ранее местная жительница слезно просила прощения у своих односельчан за то, что заразила их вирусом.