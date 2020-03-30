Главу Минздрава Украины отправили в отставку на фоне коронавируса
За его отставку проголосовал 271 парламентарий. Об этом сообщило РИА «Новости».
Депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко ранее уже говорил о будущей отставке Емца и о причинах такого решения. По данным источника Гончаренко, министр не смог наладить работу своего ведомства и подготовить план для борьбы с коронавирусом.
Новым главой Минздрава может стать экс-руководитель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов. Его кандидатуру поддерживают в Раде.
Илья Емец — известный на Украине врач, специализируется на кардиологии. По информации из отрытых источников, в 1992 году он первый на постсоветском пространстве стал оперировать новорожденных с пороками сердцами. Занимал пост министра здравоохранения Украины в 2010–2011 годах, а также с 4 марта 2020 года.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 480 заболевших коронавирусом. Из них 59 — в Черновицкой области. Там ранее местная жительница слезно просила прощения у своих односельчан за то, что заразила их вирусом.