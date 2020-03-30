Москвичам могут раздать QR-коды для выхода из дома. Как это будет работать?

Власти Москвы могут начать использовать QR-коды для контроля горожан во время ограничения передвижения. Предположением, как это будут использовать, с «360» поделился генеральный директор ООО «Айти Умный город» Михаил Михелев.

Он напомнил, что QR-код — это визуальная картинка, в которую зашивается определенная информация.

«Это может быть код доступа или контактная информация на визитке. Визитку можно сфотографировать — и на компьютере или в телефоне появятся полные данные: фамилия, имя, отчество, электронная почта, место работы, даже, может быть, фотография», — рассказал эксперт.

Он предположил, что власти могут выдать москвичам такие пропуски с QR-кодами, которые достаточно отсканировать, чтобы получить информацию о человеке, если сам код получен по всем правилам. Если же QR-код получен нелегально, то информация просто не будет отображаться.

Ранее в беседе с РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик подтвердил, что для выхода из дома в условиях ограниченного передвижения по городу москвичи получат QR-коды. Там зашифруют адреса проживания и работы для тех, кто продолжает ходить на службу. Для работающих на удаленке в коде оставят только адрес дома. При этом он отметил, что для всех сохраняется возможность ходить в магазин и аптеку.

«Медуза» со ссылкой на свои источники уточнила, что проверять QR-коды будут сотрудники полиции, чтобы выявлять тех, кто передвигается по городу без особых причин.

Особый режим самоизоляции начал действовать в Москве и Московской области с понедельника, 30 марта. Теперь жители должны выходить из дома только в крайних случаях: если требуется медицинская помощь, нужно выйти в продуктовый магазин или аптеку, выгулять питомца или выбросить мусор. При этом далеко уходить от собственного дома нельзя. Тем, кто продолжает ходить на работу, нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра от остальных прохожих.

Пока самоизоляция остается добровольной. Штрафы грозят только тем, кто нарушает обязательный карантин и находится под наблюдением врачей. Такие меры принимаются для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

На сегодняшний день в России количество зараженных выросло до 1836 человек. Умерли 12 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Побороли возбудитель и справились с болезнью 66 человек.