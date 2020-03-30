Сбербанк начал выдачу беспроцентных кредитов малому и микробизнесу

Сбербанк предоставил первый кредит с нулевой процентной ставкой по государственной программе. Она предполагает кредитование пострадавших от последствий эпидемии владельцев малого и микробизнеса, чтобы они выплатили оклад своим сотрудникам.

«Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19», — указано в официальном сообщении банка.

В программе сказано, что срок деятельности юридического лица должен быть не менее года, а срок кредитования — до 1 октября. Сумма займа высчитывается исходя из численности работников компании, умноженной на МРОТ и на шесть (число месяцев срока кредитования).

Зампред правления кредитной организации Анатолий Попов рассказал, что потенциальный объем кредитования по этой программе в банке может составить около пяти миллиардов рублей. По его словам, это очень важно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

«Потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк. В последние недели правительство РФ уже оказало значительную поддержку бизнесу страны, эта программа расширят ряд мер, которые помогут базису нашей экономики — малому бизнесу — противостоять последствиям кризиса и продолжить работу после стабилизации ситуации», — отметил Попов.

О начале действия этой программы и для Подмосковья стало известно после встречи властей с представителями бизнеса, которая прошла 27 марта.