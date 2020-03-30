Система контроля за передвижением москвичей заработает в конце недели

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах контроля за горожанами, которые с 30 марта по 5 апреля должны оставаться дома за исключением некоторых случаев. Контролировать передвижения москвичей начнут уже к концу недели.

«Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», — сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, также столичные власти ждут закон, который позволит более активно работать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые должны выходить из дома на этой неделе, получат спецпропуски.

Вечером 29 марта стало известно, что с 30 числа в Москве начнет действовать режим всеобщей изоляции. Это значит, что москвичи должны оставаться дома. Они могут выходить только в ближайший магазин, аптеку или погулять с собакой. Эти ограничения не касаются людей, которые обязаны выйти на работу. Карантин продлится до 5 апреля. Такие же меры предприняты и в Московской области.

За последние сутки зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом в России. Об этом сообщил оперштаб Москвы. Таким образом, общее число зараженных превысило 1800 человек.