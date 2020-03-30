Москвичи начали сдавать питомцев в аренду для прогулок в карантине

Москвичам в период домашнего режима разрешено выгуливать своих питомцев в 100 метрах от дома. На фоне этого постановления в Сети появились объявления об аренде животных. Так, пользователь Avito Татьяна рассказала, что свою собаку она готова отвезти к клиенту и предоставить для выгула вне зависимости от расстояния.

«За час необходимо заплатить тысячу рублей. Мы привезем собаку сами, и, чтобы во время прогулки к вам не было вопросов относительно его документов, мы оставим своего человека, который будет сопровождать. Если вам некомфортно, то придется оставить залог в размере пяти тысяч рублей. Если нужно куда-то зайти, то для этого есть специальная переносная сумка», — рассказала девушка.

Другой пользователь, который оставил аналогичное объявление, предлагает клиенту самому забрать собаку в районе Перово. Час прогулки с его лабрадором будет стоить 800 рублей, и еще нужно будет оставить залог — три тысячи рублей.

Есть и те пользователи, которые предлагают обеспечить своих покупателей пропусками для свободного передвижения по Москве. Это при том, что механизм выдачи этого документа, а также его внешний вид пока неизвестны. Несмотря на это услуга уже предлагается в Сети и ее стоимость всего 100 рублей.

Другие предприимчивые граждане готовы оказать услуги по доставке продуктов и выполнить «различные поручения во время комендантского часа», который к слову, не введен.