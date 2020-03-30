Макрон решил преуменьшить помощь России Италии. Так он пытается спасти ЕС от развала

Эммануэль Макрон напомнил, что Франция и Германии тоже помогали Италии в борьбе с коронавирусом. Он попросил итальянцев «не пьянеть» от действий России и Китая. Такая реакция вызвана страхом и попыткой держать все под контролем, заявил эксперт «360».

Как передает канал France 24, Макрон заявил об активной помощи Италии после того, как там за один день умерли 969 человек. Ранее Париж и Берлин подверглись критике за то, что не сразу предоставили Риму маски для лица и другое оборудование для борьбы с эпидемией.

В итоге Китай отправил итальянцам самолет, полный масок и вентиляторов, с наклейками Forza Italia с маленькими китайскими и итальянскими флагами. Россия также направила восемь врачебно-сестринских бригад, военных экспертов и вирусологов в страну.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?» — оправдался Макрон.

Он согласился, что этого недостаточно. Но заявил, что это только начало, и попросил людей «не пьянеть» от слов международных партнеров и конкурентов. Президент Франции также подчеркнул важность бюджетной солидарности в Европе.

По словам американского политолога Эндрю Корыбко, речь Макрона не стоит воспринимать как атаку на Россию. ЕС понимает, что во время пандемии наделал много ошибок и они привели к увеличению разногласий между странами Евросоюза. Вот и пытается преуменьшить значимость помощи извне, одновременно с этим похвалив себя.

«Слова Макрона адресованы всем европейцам. Он пытается контролировать восприятие людей в отношении ЕС. Важно, чтобы как обычные граждане, так и лица, принимающие решения, не начали паниковать, думая, что ЕС неизбежно рухнет», — полагает эксперт.

Это не агрессивная попытка очернить Россию, а отчаянный шанс защитить ослабевший союз. Макрон хочет, чтобы все поверили в солидарность ЕС. Пока получается, мягко говоря, так себе.