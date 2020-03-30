Шереметьево будет принимать до 500 россиян в сутки

Россияне продолжают возвращаться на родину из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире. Но с 31 марта это будет достаточно сложно сделать, так как аэропорты вводят ограничения по количеству человек.

Граждане России смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт Шереметьево, причем в сутки будут пропускать всего 500 человек. В среднем в пассажирских самолетах может быть от сотни до 800 пассажиров. Значит, аэрогавань будет принимать всего несколько лайнеров в сутки.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации. При этом региональные аэропорты будут принимать всего по 200 человек.

«Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Следуя столичному примеру, власти регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. Еще несколько российских субъектов ввели меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Только 30 марта о режиме самоизоляции объявили девять областей России.