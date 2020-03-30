    30 марта 2020, 22:29

    Шереметьево будет принимать до 500 россиян в сутки

    Наталья Жуковская

    Россияне продолжают возвращаться на родину из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире. Но с 31 марта это будет достаточно сложно сделать, так как аэропорты вводят ограничения по количеству человек.

    Граждане России смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт Шереметьево, причем в сутки будут пропускать всего 500 человек. В среднем в пассажирских самолетах может быть от сотни до 800 пассажиров. Значит, аэрогавань будет принимать всего несколько лайнеров в сутки.

    Шереметьево будет принимать до 500 россиян в сутки | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации. При этом региональные аэропорты будут принимать всего по 200 человек.

    «Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

    Следуя столичному примеру, власти регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. Еще несколько российских субъектов ввели меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Только 30 марта о режиме самоизоляции объявили девять областей России.