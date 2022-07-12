Украина бомбит мирные города американскими ракетами. Главное об ударе по Новой Каховке

В ночь с 11 на 12 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Уже известно как минимум о семи погибших и десятках раненых. Украинские военные ударили по мирному городу из новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которую недавно поставили США. Запад не мог не знать, как будут применять их вооружение.

Что произошло в Новой Каховке

Поздним вечером 11 июля Вооруженные силы Украины ударили по Новой Каховке. Три из шести ударов удалось отбить благодаря работе ПВО, однако три ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры. В результате полностью уничтожен завод ГТМК, выпускавший оборудование для ГЭС по всему миру, на складе с гуманитарной помощью, по предварительным данным, сгорело 35 тонн продуктов.

Один из снарядов попал в склады с селитрой. Последствия удара сравнили с взрывом склада минеральных удобрений в Бейруте.

Также удары пришлись на центральную больницу города и городской рынок, пострадали жилые дома. Уже известно как минимум о семи погибших и 80 пострадавших. Людей продолжают доставать из-под обрушившихся домов.

Глава городского военно-следственного отдела Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что по городу, предположительно, ударили из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он также заявил, что приказ об обстреле мирного города отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Глава администрации Новой Каховки заявил РИА «Новости», что Каховская ГЭС не пострадала и продолжает работу в штатном режиме.

Американское оружие

Удар по Новой Каховке, по данным городской администрации, нанесли из американской РСЗО HIMARS — это вооружение США недавно поставили ВСУ в рамках военной помощи. Ранее ВСУ уже обстреливали этими ракетами Алчевск в ЛНР, а также населенные пункты Снежное, Ровеньки, Перевальск и другие.

Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в последний пакет так называемой военной помощи США Украине. Это вооружение уже назвали «шахид-мобилями». Их дальнобойность составляет 40–80 километров. По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе, бывшего разведчика Александра Михайлова, США не могли не знать, что их «помощь» будет применяться против мирного населения Донбасса и Украины.

Американцы сами бомбили мирные города. Для них есть две категории людей: свои и никто, поэтому они предоставляют оружие для нанесения ударов, в том числе и по мирным городам Александр Михайлов.

Более того, по информации РИА «Новости», за три дня до удара Новую Каховку снимал американский спутник Worldview-2. Так что Запад и Украина не могли не знать, что это — мирный город, в котором нет военной инфраструктуры.

Бывший первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда, депутат Госдумы Франц Клинцевич добавил, что на самом деле США начали поставлять вооружение на Украину еще до начала российской специальной операции, а сейчас просто закрепили это документально.

«Когда началась специальная операция 24 февраля, они начали якобы вести финансовые разборки, формализовали эти отношения у себя в конгрессе, определили 40 миллиардов — просто юридически повесили эти 40 миллиардов на Украину. И они знают, что она их никогда не отдаст, поэтому будут забирать наши ресурсы. Мы никогда не вернем ресурсы, которые мы там оставили», — уверен он.

Устрашить и деморализовать

По мнению Александра Михайлова, главная цель всех действий Украины и ее «западных партнеров» — запугать население территорий, которые не поддерживают киевскую власть и ее политику.

«В данной ситуации украинские войска лупят по любым гражданским объектам, чтобы реализовать идеологию ваххабитского терроризма, чтобы люди боялись. Мне кажется, это система запугивания, которая не учитывает, есть там военные объекты или нет. Главное — показать, что они крутые, что они могут нанести удар по любому объекту», — сказал он.

Франц Клинцевич добавил, что необходимо понимать: на самом деле НАТО ведет против России войну руками Украины. И удары по мирной инфраструктуре — один из способов измотать ее экономически и морально. Запад понимает, что в военном отношении Украина победить не сможет, подчеркнул парламентарий.

«Они понимают, что не победят нас, но им надо максимально затянуть специальную операцию и ослабить, создать деструктивные процессы в обществе, психологическую неуверенность», — сказал он.

Им нужно, чтобы мы имели максимально много проблем, экономических трудностей и деструктивных процессов в гражданском обществе — как на территории Украины, так и на территории России Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, Украина при поддержке США и дальше продолжит бомбить мирные объекты: жилые дома, школы, больницы, детские сады. При этом, по его словам, ВСУ также минируют гражданскую инфраструктуру, расположенную рядом с военными объектами, чтобы дискредитировать действия ВС РФ.

«Они уже заминировали гражданские объекты, которые находятся рядом с военными. Как только произойдет хоть какой-то удар по военному объекту, они взорвутся. То, что они говорят, и то, что делают, — это две разные вещи. Это животные, и прежде всего животные — это американцы», — заявил Клинцевич.

По его мнению, чтобы остановить военные преступления ВСУ против мирного населения Донбасса, необходимо нанести удар по Брюсселю. Так как именно Запад диктует киевской власти, что делать.