Американские «шахид-мобили» HIMARS на Украине переоценили

Российские военные стали усилили огневые удары по трем основным направлениям, среди которых Николаев и Харьков. Идет подготовка к освобождению Авдеевки, Краматорска, Славянска в ДНР. Об этом «360» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков, проанализировав новый брифинг Минобороны РФ.

Далее — его прямая речь.

Ключевые моменты по брифингу — перенес тяжести огневых ударов по трем основным направлениям: район Николаева, район Авдеевки, Славянск, Краматорск, Северск и район Харькова.

Наносились удары, уничтожены около 200, в общей сложности около 500 бойцов ВСУ и нацбатальонов. Уничтожено около 15 командных пунктов различного назначения, уничтожены склады боеприпасов, уничтожены пораженные районы сосредоточения войск, где находится личный состав и боевая техника. Уничтожены около 10 беспилотников.

Перегруппировка войск для освобождения ключевых городов ДНР

Одновременно сейчас идет перегруппировка войск. Отличительная особенность действий, характерных для периода начала, вскоре после перегруппировки войск и нанесения удара по Донецкой Дуге, заключается в том, что тогда интенсивность огневого воздействия была в определенной мере снижена. Сейчас интенсивность огневого действия почти не снижается, объем огневых задач очень большой.

Фактически уже идет полномасштабная подготовка к тому, чтобы обеспечить освобождение этих населенных пунктов: Авдеевки, Краматорска, Славянска

О переоцененности американской системы залпового огня HIMARS

Уничтожены HIMARS. Если жаргонно сказать— это шахид-мобиль на шасси из трехосного грузовика, на который установлен один контейнер от МЛРС (М-270) с шестью пусковыми установками калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы такой установкой стандартными боеприпасами — около 40 км. Новейшие боеприпасы позволяют стрелять — до 80 километров.

Для сравнения «Ураган», имеющийся на Украине, имеет 16 направляющих. Он обеспечивает дальность стрельбы на 35 километров, калибр такой же. То есть поражающие способности «Урагана» намного больше, чем у HIMARS. Журналисты сделали из него фетиш, на самом деле это обычная, рядовая РСЗО, не представляющая собой ничего особенного.