Мощный взрыв в порту разнес район Бейрута. Хроника
01:23 США предложили Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте. «Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», — отметил Дональд Трамп. При этом он назвал произошедшее «чудовищной атакой», несмотря на то, что, по последним данным, взрыв 2 700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ.
01:00 Число погибших в Бейруте выросло до 73 человек. На Бурдж-Халифе и на пирамидах в египетской Гизе появилась проекция флага Ливана.
23:55 Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Президент страны заявил, что чрезвычайное положение в Бейруте следует объявить на две недели.
23:49 Пирамиды в Египте также окрасились в цвета флага Ливана.
23:47 В странах по всему миру выражают соболезнования народу Ливана. Так, например в Дубае окрасили небоскреб Бурдж-Халифа в цвета ливанского флага.
23:41 Жертв становится все больше — погибших уже 70 человек. Пострадали порядка 3,7 тысячи.
23:38 Ливанское телевидение сообщило, что в порту взорвалось 2,7 тысячи тонн селитры. А причина изначального пожара — работа со сваркой. СМИ пишет, что там хотели заварить отверстия, через которые груз могли украсть.
23:14 Число погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 63, более 3 тысяч пострадали — министр здравоохранения Ливана.
23:04 Разрушения есть и в офисе премьер-министра Ливана Хассана Диаба.
22:46 История Ливана не знала настолько мощного взрыва — до сих пор таковым считалось происшествие в 2005 году. Тогда погиб премьер Харири и еще 21 человек.
22:39 Власти Ливана говорят уже о 50 погибших в результате взрыва. Вот что происходит в больницах.
22:30 РИА «Новости» пишет, что взрыв случился, когда система здравоохранения Ливана и так была в тяжелейшем кризисе. Частные больницы принимали только неотложных пациентов, а государственные клиники просто не справлялись.
22:27 Число погибших продолжает расти. Сейчас министр здравоохранения Ливана говорит уже о примерно 40 погибших.
22:13 Мощность бейрутского взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, подсчитали сейсмологи.
21:52 При взрыве погибли не менее 30 человек, ранены около 2,5 тысячи. Такие цифры привел Минздрав Ливана.
21:51 Мы поговорили о взрыве с военным экспертом. Он оценил мощность взрыва и предположил, что могло к нему привести.
21:46 В результате взрыва пострадали 2,2 тысячи человек. Эта цифра не окончательная — Красный крест.
21:39 Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами и разрушениями после взрыва в Бейруте.
21:28 Бейрутские больницы переполнены. Люди вынуждены ехать в больницы за пределами города, рассказал глава Минздрава Ливана.
21:20 Все указывает на то, что в порту было огромное количество взрывчатки большой мощности. Но что привело к детонации, пока неизвестно. Один из ливанских телеканалов выдвинул версию о том, что взорвался нитрат Натрий, который был конфискован с одного из кораблей более года назад.
21:04Взрыв в Бейруте повредил здание международного аэропорта.
20:47 При взрыве погиб генсек партии «Аль-Катаиб».
20:42 Взрыв уже привел к глобальным экономическим последствиям: нефть стала расти в цене, а вот доллар, наоборот, — падать.
20:28 А вот как взрыв ощущался в квартирах местных жителей.
20:26 РИА «Новости» опубликовало свежие кадры с улиц Бейрута.
20:23 5 августа в Ливане будет траурным днем.
20:16 Сразу после взрыва появились слухи, что по складу мог быть нанесен ракетный удар — под подозрение попал Израиль. Спустя почти два часа обвиняемая страна заявила, что непричастна к взрыву.
20:02 Губернатор Бейрута оценил последствия взрыва в порту: пострадала половина города.
20:01 Власти Ливана высказали новую версию происхождения взрыва. Дело не в пиротехнике — сдетонировали «другие взрывчатые вещества».
19:51 Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и здравоохранения сообщил о 10 жертвах взрыва.
19:44 Бейрутский губернатор назвал взрыв в порту беспрецедентным, сравнил его с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.
19:39 Телеканал Al Arabiya сообщает, что в порту Бейрута нашли трупы шести погибших.
19:38 Кипрское телевидение сообщило, что звук от взрыва в Бейруте бил слышен на острове. Расстояние — около 250 километров.
19:32 Стало известно о первой жертве взрыва в Бейруте.
19:31 «Много раненых из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — рассказали РИА «Новости» в Красном Кресте.
19:29 Один из очевидцев подобрался максимально близко к складу незадолго до взрыва. Он заснял момент происшествия.
19:21 СМИ сообщили о перебоях с интернетом в Бейруте после взрыва.
19:16 По предварительным данным, число пострадавших после взрыва в Бейруте перевалило за сотню, ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
18:59 Минздрав Ливана сообщил о множестве пострадавших и погибших в результате происшествия.
18:53 Слова министра о пиротехнике подтверждает видео, на котором видно, что происходило в порту незадолго до взрыва.
18:50 Министр здравоохранения Ливана сообщил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.
18:24 От ударной волны пострадали здания в районе порта.
18:15 Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута.