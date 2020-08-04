Мощный взрыв в порту разнес район Бейрута. Хроника

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута. Сначала власти сообщили, что на воздух взлетело судно с пиротехникой, но затем заговорили о другом неустановленном веществе. От ударной волны пострадала половина города. Погибли не менее 70 человек. «360» вел текстовую трансляцию о происшествии.

01:23 США предложили Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте. «Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», — отметил Дональд Трамп. При этом он назвал произошедшее «чудовищной атакой», несмотря на то, что, по последним данным, взрыв 2 700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ.

01:00 Число погибших в Бейруте выросло до 73 человек. На Бурдж-Халифе и на пирамидах в египетской Гизе появилась проекция флага Ливана.

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23:55 Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Президент страны заявил, что чрезвычайное положение в Бейруте следует объявить на две недели.

23:49 Пирамиды в Египте также окрасились в цвета флага Ливана.

23:47 В странах по всему миру выражают соболезнования народу Ливана. Так, например в Дубае окрасили небоскреб Бурдж-Халифа в цвета ливанского флага.

23:41 Жертв становится все больше — погибших уже 70 человек. Пострадали порядка 3,7 тысячи.

23:38 Ливанское телевидение сообщило, что в порту взорвалось 2,7 тысячи тонн селитры. А причина изначального пожара — работа со сваркой. СМИ пишет, что там хотели заварить отверстия, через которые груз могли украсть.

23:14 Число погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 63, более 3 тысяч пострадали — министр здравоохранения Ливана.

23:04 Разрушения есть и в офисе премьер-министра Ливана Хассана Диаба.

22:46 История Ливана не знала настолько мощного взрыва — до сих пор таковым считалось происшествие в 2005 году. Тогда погиб премьер Харири и еще 21 человек.

22:39 Власти Ливана говорят уже о 50 погибших в результате взрыва. Вот что происходит в больницах.

22:30 РИА «Новости» пишет, что взрыв случился, когда система здравоохранения Ливана и так была в тяжелейшем кризисе. Частные больницы принимали только неотложных пациентов, а государственные клиники просто не справлялись.

22:27 Число погибших продолжает расти. Сейчас министр здравоохранения Ливана говорит уже о примерно 40 погибших.

22:13 Мощность бейрутского взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, подсчитали сейсмологи.

21:52 При взрыве погибли не менее 30 человек, ранены около 2,5 тысячи. Такие цифры привел Минздрав Ливана.

21:51 Мы поговорили о взрыве с военным экспертом. Он оценил мощность взрыва и предположил, что могло к нему привести.

21:46 В результате взрыва пострадали 2,2 тысячи человек. Эта цифра не окончательная — Красный крест.

21:39 Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами и разрушениями после взрыва в Бейруте.

21:28 Бейрутские больницы переполнены. Люди вынуждены ехать в больницы за пределами города, рассказал глава Минздрава Ливана.

21:20 Все указывает на то, что в порту было огромное количество взрывчатки большой мощности. Но что привело к детонации, пока неизвестно. Один из ливанских телеканалов выдвинул версию о том, что взорвался нитрат Натрий, который был конфискован с одного из кораблей более года назад.

21:04Взрыв в Бейруте повредил здание международного аэропорта.

20:47 При взрыве погиб генсек партии «Аль-Катаиб».

20:42 Взрыв уже привел к глобальным экономическим последствиям: нефть стала расти в цене, а вот доллар, наоборот, — падать.

20:28 А вот как взрыв ощущался в квартирах местных жителей.

20:26 РИА «Новости» опубликовало свежие кадры с улиц Бейрута.

20:23 5 августа в Ливане будет траурным днем.

20:16 Сразу после взрыва появились слухи, что по складу мог быть нанесен ракетный удар — под подозрение попал Израиль. Спустя почти два часа обвиняемая страна заявила, что непричастна к взрыву.

20:02 Губернатор Бейрута оценил последствия взрыва в порту: пострадала половина города.

20:01 Власти Ливана высказали новую версию происхождения взрыва. Дело не в пиротехнике — сдетонировали «другие взрывчатые вещества».

19:51 Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и здравоохранения сообщил о 10 жертвах взрыва.

19:44 Бейрутский губернатор назвал взрыв в порту беспрецедентным, сравнил его с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

19:39 Телеканал Al Arabiya сообщает, что в порту Бейрута нашли трупы шести погибших.

19:38 Кипрское телевидение сообщило, что звук от взрыва в Бейруте бил слышен на острове. Расстояние — около 250 километров.

19:32 Стало известно о первой жертве взрыва в Бейруте.

19:31 «Много раненых из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — рассказали РИА «Новости» в Красном Кресте.

19:29 Один из очевидцев подобрался максимально близко к складу незадолго до взрыва. Он заснял момент происшествия.

19:21 СМИ сообщили о перебоях с интернетом в Бейруте после взрыва.

19:16 По предварительным данным, число пострадавших после взрыва в Бейруте перевалило за сотню, ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.

18:59 Минздрав Ливана сообщил о множестве пострадавших и погибших в результате происшествия.

18:53 Слова министра о пиротехнике подтверждает видео, на котором видно, что происходило в порту незадолго до взрыва.

18:50 Министр здравоохранения Ливана сообщил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

18:24 От ударной волны пострадали здания в районе порта.

18:15 Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута.