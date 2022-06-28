ВСУ впервые нанесли удар американской системой HIMARS

В Донбассе впервые зафиксировали применение американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские войска атаковали с ее помощью населенный пункт Перевальск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь велся с позиций вблизи Артемовска, также известного как Бахмут. В 07:20 ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету с применением HIMARS. Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК впервые сообщили об их применении при обстрелах.

Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в последний пакет военной помощи от США. О том, что системы поступили на вооружение украинской армии, стало известно 23 июня. Президента США Джо Байдена раскритиковали за поставку наступательного, а не оборонительного вооружения.