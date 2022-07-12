Производивший оборудование для ГЭС по всему миру завод в Новой Каховке уничтожили при обстрелах

Завод ГТМК в Новой Каховке, выпускавший оборудование для ГЭС по всему миру, оказался разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, рассказал журналистам глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его процитировал ТАСС.

«Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру, — он уничтожен сейчас», — заявил Леонтьев.

ВСУ ударили по складам с селитрой в Новой Каховке ночью 11 июля. Во время обстрела применялась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Повреждения также получил склад с гуманитарной помощью.

Точное число жертв пока неизвестно, спасателям еще предстоит разбирать завалы. По словам Владимира Леонтьева, погибнуть могли десятки людей. Уже известно о шести жертвах. Еще не менее 40 человек ранены. Повреждены сотни домов, десятки объектов инфраструктуры, в том числе два городских рынка. Сегодня власти Новой Каховки приступят к оценке ущерба.