ВСУ уничтожили склад гумпомощи во время обстрела Новой Каховки

ВСУ открыли огонь по Новой Каховке в ночь с 11 на 12 июля, в результате чего уничтожили склад гуманитарной помощи. Об этом заявил начальник центра гумпомощи Наталья Заря. Ее слова процитировал ТАСС.

Она отметила, что склад полностью сгорел.

«Для города это было важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело», — сказала Заря.

По ее словам, на складе были вещи, которые предназначались не только для жителей Новой Каховки, но и для и окрестных сел. Также часть гумпомощи — в основном продукты питания. Их отправляли на передовую.

ВСУ вели обстрел Новой Каховки из американских систем HIMARS. Снаряды уничтожили несколько складов с удобрениями, а также выбили окна в жилых домах и превратили в руины несколько зданий. На данный момент известно, что от обстрела пострадали десятки мирных горожан.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что атака ВСУ унесла жизни семи человек, еще 60 получили ранения. Его слова процитировал RT.