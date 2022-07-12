Десятки домов, два городских рынка и здания разрушены после атаки Вооруженных сил Украины по складу с селитрой в Новой Каховке. Погибли не менее шести человек. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова», — сказал он.

На вопрос о количестве жертв глава ВГА Каховского района ответил, что знает о нескольких случаях, а затем уточнил, что погибли не менее шести человек. Пострадавших принимают в городской больнице и местном военном госпитале.

К оценке ущерба власти города приступят 12 июля. Уже известно, что разрушены десятки домов и многие объекты инфраструктуры, например, два городских рынка и разного рода здания.

ВСУ нанесли удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. В результате взорвался склад с селитрой. Атаку обсудили в Совбезе ООН.