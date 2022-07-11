Здания школы и лицея пострадали при обстреле Алчевска ракетами НIМАRS со стороны ВСУ

Два жилых дома оказались разрушенными в результате обстрела населенного пункта Алчевск Луганской Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Алчевск обстреляли из американских систем залпового огня M142 HIMARS. По уточненным данным, по нему выпустили четыре ракеты. В зданиях Алчевской щколы № 7 и информационно-технологического лицея повредило остекление.

Населенный пункт обстреливали и за день до этого — тогда повреждены оказались остекление и кровля шести жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстро».

Президент США Джо Байден распорядился о выделении 400 миллионов долларов на «оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине». Ранее американское Минобороны сообщало, что в новый пакет военной помощи войдут четыре комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.