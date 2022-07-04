Украинские военные обстреляли поселок Снежное ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские силовики обстреляли поселок Снежное в Донецкой Народной Республике. Они вели огонь из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе населенного пункта Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВФУ странами НАТО, по населенному пункту Снежное», — написало представительство в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадали многоквартирные жилые дома, а также ясли-сад и химический завод «Снежнянскхиммаш». Все последствия атаки российские следователи и сотрудники представительства ДНР зафиксировали на снимках.

Источник фото: t.me/DNR_SCKK

Ранее американские власти одобрили предоставление Украине очередного пакета военной помощи. По словам пресс-секретаря Пентагона Тодда Брессила, украинские военные получат два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.