Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал с орбиты Новую Каховку за три дня до того, как ВСУ ударили по городу американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщило РИА «Новости».

Съемка велась 8 июля. Сама атака произошла в ночь на 12 июля. В результате нее, по последним данным, семь человек погибли, несколько десятков местных жителей ранены. В населенном пункте разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры. Спасатели сейчас извлекают пострадавших из-под завалов.

Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники также фотографировали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, Белгород, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море незадолго до того, как украинская сторона нанесла по ним удары.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце июня заявил агентству, что частные западные спутниковые операторы совместно с государственными передают Украине данные и работают таким образом «на нашего врага».