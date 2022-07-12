Системы ПВО отбили три из шести ударов ВСУ по Новой Каховке

ВСУ ударили по Новой Каховке шесть раз, три из которых смогли отбить системы противовоздушной обороны. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Было шесть ударов, три отбило ПВО, а три — не получилось», — заметил он.

ВСУ ночью 11 июля нанесли удар по складам с селитрой в Новой Каховке, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Повреждения получил и склад с гуманитарной помощью. Точное количество жертв пока неизвестно — глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что погибли «десятки людей, не меньше». Известно о шести жертвах. Шестерых детей спасли из-под завалов, еще семь человек числятся без вести пропавшими. Ранены не менее 40 жителей.

Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены сотни домов, десятки объектов инфраструктуры, в том числе два городских рынка. Разрушен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.