Число жертв удара по Новой Каховке увеличилось до 7

Число погибших при ударе ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, написало РИА «Новости».

Ранее сообщалось о шести погибших и 40 раненых. На данный момент известно о 60 пострадавших. Десятки домов и объектов инфраструктуры разрушены, под завалами остаются люди.

Леонтьев добавил, что последствия удара по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра. Произошедшее глава ВГА Каховского района назвал катастрофой для города.

ВСУ атаковали Новую Каховку с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS 11 июля. Удар пришелся на склад с селитрой.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее проявлением нацизма.