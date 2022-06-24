Пентагон раскрыл, что включает в себя новый пакет военной помощи Украине

Американские власти объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Как заявил Пентагон, страна получит четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и другое вооружение.

По данным Пентагона, украинским военным передадут 36 тысяч артиллерийских снарядов, 1,2 тысячи гранатометов и две тысячи пулеметов. Также США отправят технику для буксировки артиллерийских орудий западного образца и четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Еще в поставке будут «запчасти и иное оборудование».

О новом пакете военной помощи ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он объявил, что власти США выделили 450 миллионов долларов.

По словам Кирби, американская сторона решила поставлять Украине более мощное оружие из-за изменения характера боевых действий. При этом США не хотят эскалации конфликта. Представитель Белого дома напомнил слова президента страны Джо Байдена о том, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.