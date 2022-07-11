Украинские ракеты не попали в Каховскую ГЭС, после удара ВСУ взорвались склады с селитрой

Ракеты ВСУ не попали в Каховскую ГЭС, в результате удара по Новой Каховке взорвался склад с селитрой, есть пострадавшие. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передал ТАСС.

По словам замглавы ВГА, в результате украинского обстрела по Новой Каховке взорвался склад с селитрой, повреждены рынок, больницы и жилые дома, есть раненые.

Каховскую ГЭС не задело, также продолжает функционировать Северо-Крымский канал, сообщил Стремоусов.

«С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел», — сказал замглавы администрации.

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил РИА «Новости», что взрывы в городе продолжаются. Ранее источник агентства в ВГА города сообщил, что дамба Каховской ГЭС, по предварительной информации, не получила повреждений от удара, но могли быть задеты отдельные строения гидроэлектростанции.