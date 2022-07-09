Российские военные уничтожили переданные Украине противокорабельные комплексы «Гарпун». ВСУ угрожали использовать их для ударов по Крымскому мосту. Как отметил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко, для украинских боевиков мост недостидим. А для российских военных есть другая цель — американские установки HIMARS, которых киевский режим лишится в ближайшие две недели.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Неприступный Крымский мост

Ракета «Гарпун» старая. Разработка над ней началась еще в 1971 году. Стоит она на вооружении 30 стран. Она очень слабоскоростная 90 — 220 километров дистанция. При чем я уверен, что Украина получила не новые образцы, а старые. По сути, такой ракетой взорвать мост невозможно. Она маленькая и предназначена изначально для поражения всплывших подводных лодок. Потом ее сделали ракетой для надводных кораблей.

Источник фото: РИА «Новости»

Мосты входят в списки объектов, которые находятся под особой охраной. К ним также относятся атомные станции и гидроэлектростанции. У мостов всегда следят за опорами, а не за верхним покрытием. При этом защита Крымского моста возводилась еще до того, как началась работа над самой переправой.

До моста можно добраться тремя путями. По воздуху этими «Гарпунами». Но там стоят системы ПВО, которые полностью контролируют небо. При чем стоят и с одного берега и с другого. Ракета не подлетит и на 30−40 километров, как ее уничтожат.

Источник фото: РИА «Новости»

Второй путь: по воде. На Украине уже шли разговоры о том, чтобы загрузить взрывчаткой старую баржу и направить ее у на опоры моста. Но это тоже невозможно, потому что ее уничтожат задолго до подхода к мосту.

Третий вариант — подводная установка взрывчатки при помощи пловцов. Но это также невозможно, потому что там стоят защитные сетки, стоит защитное оборудование, на котором видно плывущую рыбу.

Этот объект очень сильно охраняется, поэтому все разговоры о том, что украинцы могут ему повредить — это все слова и пропаганда.

Артиллерийские дуэли

Главная угроза, которая существует для наших войск — это связка между американскими военными спутниками, спутниками НАТО, которые моментально передают информацию, с Генштабом ВСУ. Эта информация поступает моментально.

На самом деле сейчас там происходит «война дронов». Почти нет контактных боев. Они происходят после того, как обработана территория, когда противник уже вышел или собирается уйти. Только тогда пехота идет в бой.

Сейчас идут артиллерийские дуэли, в которых сильно помогает электроника, спутники и беспилотники. Посмотрите, за вчерашний день сбили 17 дронов. За сегодня семь или восемь. Мало того, идет очень сильная война РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Ракеты установок HIMARS их ракеты тоже можно сбивать с цели.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда была война в Югославии, американцы применяли ракеты Tomahawk. Я работал военным корреспондентом в Белграде, я видел, как сербы приносили покрышки и поджигали вместе с сеном на мостах. Нацеленный на эти мосты Tomahawk подходил и терял цель из-за этого дыма. В результате он падал в реку. Такую же систему применяли с микроволновыми печами, с которых снимался металлический кожух. Включенную печь устанавливали в лесу. Ракета, которая шла на стратегический объект меняла цель и била в ту точку, где стояла микроволновка. Есть разные способы борьбы.

Источник фото: РИА «Новости»

Да, ракеты HIMARS довольно скоростные. Но давайте посмотрим, за какое время все их уничтожат. Я не думаю, что они долго проработают на Украине. Потому что для нашей авиации и для нашей артиллерии — это цель номер один. Думаю, что в течении недели, полутора, двух, они все будут уничтожены.

Там уже скопилось большое количество сбитого и уничтоженного западного оружия. Я бы из этого разбитого оружия сделал выставку напротив посольства США в Москве, Великобритании, Франции. Думаю, что поставят такое и в Киеве. Но пока в Москве, чтобы люди знали, что они идут мимо посольства страны, которое воюют с нашей армией.