Приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский — власти Херсона
Глава ВГА: Зеленский отдал приказ об ударе по Новой Каховке в рамках контрнаступления на юг Украины
Удар по Новой Каховке может быть частью операции по наступлению на юг, которую анонсировало Минобороны Украины. Приказ на обстрел отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его процитировал ТАСС.
«Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, а убийств Алексей Резников говорил о начале освобождения „временно оккупированных“ территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского», — сказал он.
Владимир Леонтьев предположил, что это не последнее нападение.
Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью британской газете The Times, в котором сообщил о готовящемся контрнаступлении на южные регионы. Владимир Зеленский приказал Генштабу разработать план операции.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, использовав американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвался склад с селитрой, разрушены десятки домов, два городских рынка. Пострадали 60 человек, некоторые остаются под завалами, погибли семеро.
Власти Запорожской области тоже сообщили об усилении атак и неудачной попытке наступления ВСУ. Украинские беспилотники сбросили мины на здание вблизи Запорожской АЭС, никто не пострадал. Административный центр региона все еще находится под контролем националистов.