Удар по Новой Каховке может быть частью операции по наступлению на юг, которую анонсировало Минобороны Украины. Приказ на обстрел отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его процитировал ТАСС.

«Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, а убийств Алексей Резников говорил о начале освобождения „временно оккупированных“ территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского», — сказал он.

Владимир Леонтьев предположил, что это не последнее нападение.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью британской газете The Times, в котором сообщил о готовящемся контрнаступлении на южные регионы. Владимир Зеленский приказал Генштабу разработать план операции.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, использовав американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвался склад с селитрой, разрушены десятки домов, два городских рынка. Пострадали 60 человек, некоторые остаются под завалами, погибли семеро.

Власти Запорожской области тоже сообщили об усилении атак и неудачной попытке наступления ВСУ. Украинские беспилотники сбросили мины на здание вблизи Запорожской АЭС, никто не пострадал. Административный центр региона все еще находится под контролем националистов.