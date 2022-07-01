ВСУ выпустили 2 ракеты американской РСЗО HIMARS по Ровенькам

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Ровеньки в ЛНР с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Они выпустили две ракеты, сообщил в своем Теlеgrаm-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Из РСЗО HIMARS нанесены удары по Ровенькам! В глубоком тылу ЛНР», — написал он.

Украинские боевики открыли огонь с позиций в Артемовске. В 06:30 они выпустили две ракеты с использованием РСЗО М142 HIMARS, поставленной американским правительством в рамках очередного пакета военной помощи. Информацию подтвердило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские военные впервые применили HIMARS в Донбассе 28 июня. Они обстреляли Перевальск.