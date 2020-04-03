Коронавирус в России и мире. Главное на 3 апреля

Сегодня число зараженных превысило миллион человек. Погибли 53 тысячи человек. В России количество инфицированных достигло 3548, из них 235 человек выздоровели и 30 человек погибли.

Россия

Подмосковье выделит деньги для того, чтобы закупить дополнительные аппараты ИВЛ и переоборудовать 1500 коек для больных COVID-2019.

Подмосковным производителям масок и антисептиков возместят до 80% расходов на оборудование. А бизнес на три месяца получит отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. В меры поддержки предпринимателей также входит получение субсидий и займов на льготных условиях.

Также правительство выделило из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей для субъектов РФ. Эти деньги пойдут на закупку машин скорой помощи.

Также 11 тысяч московских компаний будут освобождены от платы за аренду, пока действуют чрезвычайные меры.

Владимир Путин 2 апреля принял решение продлить нерабочие дни в России в связи со вспышкой коронавируса. Россиянам придется запастись терпением и книгами до 30 апреля.

Также он наделил губернаторов дополнительными полномочиями, чтобы более взвешенно подбирать для регионов меры противодействия коронавирусу. Помимо этого, в Москве утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Те, кто вышел из дома без уважительной причины, должны будут заплатить четыре-пять тысяч рублей, должностные лица — 30-40 тысяч, а компании, которые не прекратили работу, — от 200 до 300 тысяч.

Оперштаб: число зараженных в Москве выросло до 2475, новых случаев — 595, почти половина новых заболевших в Москве — люди младше 45 лет. В столице скончался 39-летний пациент с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус нового типа.

Из больницы в Коммунарке выписали 21 пациента, вылечившегося от инфекции.

В мире

По-прежнему тяжелой остается ситуация в США. За прошедшие сутки там обновился рекорд Италии по погибшим — в Штатах их стало более 1200. Всего жертвами COVID-19 стали 5116 американцев, а больных более 216 тысяч человек. Тем более оптимистична история 104-летнего американца, ветерана войны, который смог излечиться от коронавируса.

В Штатах даже успешно прошли испытания вакцины на мышах, она нейтрализует вирус.

Город Шэньчжэнь стал первым, где запретили есть мясо кошек и собак. Не то чтобы китайцы их особо ели, но это делается для предупреждения второй вспышки вируса.

Вице-президент итальянской палаты депутатов Фабио Рампелли убрал флаг Евросоюза со здания парламента. Так Италия отреагировала на отказ Брюсселя помочь ей в борьбе против COVID-19. Некоторые это расценили как знак будущего выхода Италии из ЕС.

У берегов Греции был обнаружен лайнер с 120 зараженными коронавирусом. Несколько из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что кошки находятся в более опасной зоне риска, чем пожилые люди. Китайские ученые доказали, что котики наиболее восприимчивы к 2019-nCoV и почти в 100% случаев умирают.

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, сообщим, что коронавирус улучшил экологию на Земле. Все из-за того, что встали все крупные предприятия, выкидывающие в атмосферу массу вредных веществ.