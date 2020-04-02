Регионы получат 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Кабмин выделил из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей для регионов в рамках борьбы с пандемией. На эти деньги купят машины скорой помощи.

«Из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 миллиарда рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорится в распоряжении, которое опубликовал сайт Кабинета министров.

В Минпромторге должны за два дня подготовить список типов автомобилей для закупки. После этого Минздрав будет распределять машины между субъектами. Регионам поручили в течение недели предоставить информацию об организациях, которые получат эти машины. За расходом средств будут следить власти на местах.

Коронавирус после появления три месяца назад в китайском Ухане распространился по всему миру. В России, во многих регионах, власти ввели режим строгой изоляции, который обязывает людей сидеть дома и без лишней необходимости на улицу не выходить.

По последним данным, коронавирус в РФ подхватили 3548 человек. За минувшие сутки выявили 771 случай заражения. Погибли от болезни, которую вызывает новый вирус, 30 человек.