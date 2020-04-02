Подмосковье дополнительно закупит аппараты ИВЛ и выделит 1500 коек из-за коронавируса

Московская область усиливает борьбу с коронавирусом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион продолжит закупать аппараты ИВЛ и оборудует еще более 1,5 тысячи коек для больных с COVID-19.

«Мы готовим дополнительно порядка 1,5 тысячи коек, которые, во-первых, расположены изолировано, во-вторых, мы централизовано подаем туда кислород», — сказал губернатор в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия-1.

По словам губернатора, четверть коек оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких. Подмосковное правительство уже купило 500 штук ИВЛ и продолжит закупки.

Сейчас 11 пациентов, находящихся в подмосковных больницах, подключены к ИВЛ. Глава региона отметил, что трое из них — в тяжелом состоянии.

Воробьев подчеркнул, что Москва и Московская область объединили усилия в борьбе с коронавирусом. При этом он отметил и важную роль федерального правительства в координации действий в условиях пандемии.

Ранее губернатор рассказал о подготовке подмосковной системы пропусков для режима самоизоляции. Она будет интегрирована с московской версией.

Всего в области, по последним данным, коронавирусом заразились 134 жителя. При этом 17 человек выздоровели и выписались. Жертвами вируса стали два человека.