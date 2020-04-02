За сутки в США от коронавируса умерли более 1200 человек. Печальный новый рекорд

Соединенные Штаты продолжают ставить антирекорды во время пандемии. За прошедшие сутки там скончалось рекордное число заразившихся коронавирусом. Его жертвами стали более 1,2 тысячи человек.

Такие цифры привел университет Джона Хопкинса, который следит за пандемией в режиме онлайн. Его данные основаны на информации от властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

По данным университета, за последние сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Всего жертвами пандемии стали 5116 американцев. Число инфицированных в стране достигло 216 515 человек. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу смертей от вируса за сутки принадлежал Италии. Там 27 марта скончались 969 человек. Об этом написал ТАСС.

Больше всего от коронавируса страдает Нью-Йорк. Там умерло 1374 человека с COVID-19. При этом телеканал CNN передал, что Вайоминг — единственный штат, где не было ни одного летального исхода.

Россия помогает США бороться с эпидемией. В среду, 1 апреля, российский самолет привез в Штаты медоборудование.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Первый случай зарегистрировали в Ухане. Там заразился местный житель. Позже вирус разошелся по всему миру. ВОЗ 11 марта назвала эпидемию пандемией.