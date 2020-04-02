Штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили в Москве

Теперь за нарушение режима самоизоляции жителям Москвы придется расстаться с деньгами. Мэр города Сергей Собянин утвердил штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Согласно новому закону, нарушившим режим самоизоляции будет выписан административный штраф на четыре тысячи рублей. Если житель снова нарушит режим, то ему придется выплатить уже пять тысяч рублей.

Наказание ждет и организации, которые не прекратили работать во время режима повышенной готовности или самоизоляции. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч соответственно.

Если режим самоизоляции был нарушен поездкой на автомобиле, то жителю города выпишут штраф на пять тысяч рублей. Как объяснял редактор законопроекта, глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, водитель может объездить на машине большее количество мест и таким образом заразить больше людей.

По данным на 2 апреля в Москве 2475 человек заражены коронавирусом. По России зафиксировано 3548 случаев инфицирования. Вылечить удалось 235 пациентов.