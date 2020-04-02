В Москве умер первый зараженный коронавирусом младше 40 лет

В столице скончался 39-летний пациент с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус нового типа. Об этом сообщил оперативный штаб в Москве по борьбе с пандемией.

Пациент был на протяжении трех дней подключен к аппарату ИВЛ. У него также наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — отметил на своей странице в Facebook главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

На сайте мэрии Москвы сообщили, что число погибших в столице с положительным тестом на 2019-nCoV увеличилось до 20 человек.

По последним данным, в России количество зараженных достигло 3548, из них 235 человек выздоровели и 30 погибли. Ранее сегодня президент России Владимир Путин продлил на весь апрель нерабочие дни. Если ситуация будет складываться благоприятно, то режим самоизоляции могут сократить.