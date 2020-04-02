Китайский город Шэньчжэнь первым запретил есть мясо кошек и собак

Правительство города Шэньчжэнь ввело такие меры, чтобы предотвратить вторую вспышку коронавируса или каких-либо других инфекций. За употребление такого мяса будут штрафовать, а поставщикам грозит уголовная ответственность. Также известно, что большинство китайцев кошек и собак никогда не ели и не планируют.

Ранее стали известны результаты исследований китайских биологов. Они выяснили, что кошки наиболее восприимчивы к заболеванию коронавирусной инфекцией. Зараженные питомцы почти в 100% случаев умирают. Также специалисты определили, что хорьки легко передают вирус друг другу, но не страдают от осложнений. Инфекция не приживается в организме собак, свиней и домашних птиц. По словам экспертов, в основном коронавирусной инфекцией заражались кошки и передавали ее воздушно-капельным путем от одной особи к другой. Чаще всего погибали котята.