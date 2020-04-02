11 тысяч компаний в Москве будут освобождены от арендных платежей

11 тысяч столичных компаний будут освобождены от платы за аренду. Это коснется аренды той недвижимости, которая принадлежит муниципалитету, то есть государству. Это будет компенсацией за ограничительные меры направленные на борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

Как сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы, это компании, как правило, занимающиеся сферой культуры, спорта, а также образованием, выставками, развлечениями и просвещением. Это частично коснется гостиниц, турфирм, и ресторанов.

Проект будет реализован уже в ближайшие дни. Владельцы компаний в ближайшее время получат уведомления о порядке освобождения от арендной платы. При этом обращения можно будет подать даже после отмены режима повышенной готовности и самоизоляции до конца 2020 года.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о том, принял решение подлить до 30 апреля нерабочие дни и режим самоизоляции.