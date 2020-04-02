Из больницы в Коммунарке выписали 21 пациента с коронавирусом

Медперсонал больницы №40 в Коммунарке продолжает помогать пациентам с коронавирусом. За прошедшие сутки врачам удалось поставить на ноги 33 человека. В палатах продолжают лечение 325 жителей.

«Состоит на лечении 325 пациентов. COVID подтвержденных — 159. В реанимации — 26 (на ИВЛ — 7). За сутки поступило 52 пациента, выписали — 33 (COVID — 21)», — сообщил в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

Днем ранее в больнице лежали 306 пациентов, из которых у 153 был положительный тест на коронавирус. В реанимации находились 20 человек, в числе которых были четыре заболевших COVID-19.

Вечером 31 марта стало известно, что главный врач больницы заразился коронавирусом. Несмотря на это, медики продолжают оказывать необходимую помощь своим пациентам. Сам Проценко работает удаленно из своего кабинета. По его словам, чувствует он себя хорошо.

Недавно главврач дал большое количество интервью. Сейчас журналисты и все остальные, кто с ним общался, находятся на карантине.

Согласно информации на 1 апреля, российские врачи лечат от коронавируса 2777 пациентов, выздоровели уже 190 человек, летальным исходом закончилось 24 случая инфицирования.