За прошедшую неделю в России число заразившихся коронавирусом только повышалось. Но всероссийская выходная неделя помогла сдержать распространение инфекции. В связи с этим президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением зарплаты», — сообщил в своем видеообращении к россиянам Путин.

Он отметил, что ранее объявленные нерабочая неделя и режим самоизоляции помогли выиграть время для проработки мер. В стране мобилизовали все органы власти, а сфера здравоохранения нарастила ресурсы.

При этом Владимир Путин добавил, что дополнительные меры будут принимать исходя из ситуации. Число нерабочих дней могут сократить.

Такая мера необходима, чтобы остановить распространение коронавируса. Внеплановые выходные начались в России после предыдущего обращения лидера страны. Путин 25 марта объявил о нерабочей неделе и попросил жителей оставаться дома. Тогда же он сообщил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию в сложившейся ситуации на фоне пандемии.

После этого регионы начали вводить режим самоизоляции. Теперь в большинстве регионов выходить из дома можно только, чтобы купить продукты или лекарства в ближайших точках. Еще исключения составляют поездки на работу, прогулки с питомцами и вынос мусора. Это не единственная мера, которую приняло правительство для борьбы с инфекцией. По всей стране закрыли парки, музеи, рестораны и другие заведения. Отменены массовые и спортивные мероприятия. Сотрудники многих компаний перешли на удаленную работу.

По последним данным, российские врачи помогают вылечиться от коронавируса 3548 пациентам. Выписали из больниц уже 235 человек. Летальным исходом закончилось 30 случаев заражения.