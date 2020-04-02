Коронавирус улучшил экологию на Земле

«Всегда при рецессиях и экономических кризисах, когда приостанавливает свою работу крупный промышленный сектор и нет негативного воздействия на природу, происходит улучшение в области окружающей среды. Подобная ситуация прослеживалась в 90-е годы, когда был кризис, а большинство заводов еще советской России прекратили свою деятельность. Тогда мы тоже наблюдали за тем, как природа преображалась. Достаточно посмотреть на Чернобыль, как там флора и фауна сами себя восстановили. Сейчас этот регион населен дикими зверями, а кругом — буйная растительность», — отметил Нагибин.

По словам биоэколога, «природа очень быстро сама по себе возобновляется»

«Достаточно три — четыре года, и вы не узнаете прежнюю зону. В той же Венеции, где каналы стали настолько прозрачны, что можно наблюдать за подводным миром, просто не было очистительных сооружений. Теперь мы удивляемся, почему там чисто. Да потому что выбросы мусора прекратились. Очень надеюсь, что местные власти сделают соответствующие выводы и постараются поддерживать чистоту», — пояснил специалист.

Эксперт убежден, что появление животных в городских пространствах — «положительный знак, который указывает на улучшение условий вокруг».

«Но все это продлится до тех пор, пока человечество на карантине. Как только работа возобновится, животные покинут город и не успеют обзавестись потомством. Это давно изученный процесс. Поэтому ни лисичка, ни кабанчик не будут заглядывать к нам в окно и приходить в гости», — уточнил Нагибин.