Российские губернаторы получат больше полномочий в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Губернаторы до конца недели должны сообщить, какие меры они планируют вводить в своем регионе.

Об этом президент Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам. Он пояснил, что ситуация во всех субъектах складывается по-разному, а значит, и принимать меры нужно в зависимости от обстоятельств.

«Например, как в Москве, где переломить ситуацию пока не удается. А есть регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания», — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что где-то нужно соблюдать жесткий режим, а где-то достаточно небольших мер.

Губернаторы должны определить, какие профилактические решения они готовы принимать именно с точки зрения оптимальности для их территорий. Какие учреждения и организации должны прекратить свою деятельность, а какие еще могут работать.

Все свои действия местные власти должны согласовать с санитарно-эпидемиологическими службами. Следить за ситуацией в регионах будут полномочные представители президента. Именно они будут передавать информацию о принимаемых мерах в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом. Там эти сведения будут обрабатывать и учитывать при принятии решений.

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — отметил президент.



Ранее Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. При этом работники должны сохранить заработную плату.

Власти подавляющего большинства регионов России объявили режим самоизоляции для граждан и попросили их без лишней необходимости из дома не выходить. Исключение сделали только для тех, кто до сих пор продолжает работать и вынужден ездить. Также можно покидать квартиры ради поездки в больницу, походов в аптеку или магазин шаговой доступности. Кроме того, разрешено выгуливать питомцев и выкидывать мусор.

В Татарстане и Нижегородской области ввели разрешительную систему для жителей, которые хотят выйти из дома. В Казани теперь нужно получить SMS, по которому можно покинуть квартиру, но далеко уходить также запрещено. В Нижнем Новгороде власти объявили о получении QR-кодов, которые позволят покидать жилища.

По состоянию на 2 апреля в РФ коронавирусом заразились уже 3548 человек. Умерли от COVID-19 30 инфицированных.