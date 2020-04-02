Подмосковье компенсирует до 80% затрат на производство масок и антисептиков. Как еще поддержат бизнес?

Предприниматели смогут получить на три месяца и отсрочку по арендной плате за государственное, а также муниципальное имущество. Субсидию на компенсацию затрат от приобретения оборудования повысят с 30 до 50%.

Сделать это поручил губернатор Андрей Воробьев. Поддержку получат как индивидуальные предприниматели, так и малые и средние организации.

В регионе уже отложили незапланированные выездные проверки бизнеса, а текущие по возможности приостановили.

Кроме того, предприниматели смогут получить в областной Торгово-промышленной палате заключение о форс-мажорных обстоятельствах. Оно позволит избежать дополнительных издержек в период, когда из-за пандемии срываются условия договоров.

А объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в этом году, составит 1,675 миллиарда рублей.

Мы вносим и дополнительные 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват предпринимателей для предоставления микрокредитов Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Она уточнила, что средства позволят скорее закупить сырье, оборудование и помогут в других нуждах предприятий. Подать заявку на получение микрокредита можно на сайте.

Кроме того, среднюю ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса снизили до 6%. А до 1 июня отменили налоговые проверки и вынесение решений о приостановке операций по счетам в банках.

Подмосковные предприниматели смогут обратиться по любым вопросам на единый номер телефона 0150 и электронную почту 0150@mosreg.ru.

Также подмосковные власти открыли для бизнесменов онлайн-опрос, который позволит им рассказать о всех возникших из-за коронавируса трудностях.