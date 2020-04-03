Появились первые результаты вакцины от коронавируса

Ученые из США получили первые результаты доклинических испытаний новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Она успешно протестирована на мышах.

Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine.

Для разработки препарата ученые использовали предыдущий опыт эпидемий коронавируса — SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.

«Эти два вируса, тесно связанны с новым SARS-CoV-2. Можно сказать, мы заранее знали, как бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского университета (США) Андреа Гамботто (Andrea Gambotto).

Потенциальное лекарство разработано на базе готовых фрагментов S-белка. Он нужен вирусу для формирования иммунного ответа и проникновения в клетку человека. После ввода вакцины у мышей начало вырабатываться большое количество антител. Они присоединяются к вирусным частицам и нейтрализуют их.

Отмечается, что тесты не проводились на инфицированных мышах. Но опыты с подобной вакциной от MERS показывали, что организм успешно нейтрализует вирус. Эффект от препарата сохранялся в течение года.

Ученые также использовали новый подход для доставки препарата в организм человека. Специалисты вводили пластырь, размером с подушечку большого пальца. У него около 400 микроигл. При наклейке пластыря, иглы доставляют в кожу лекарство. Спустя некоторое время они растворяются.

Сейчас авторы формируют заявку в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). Они планируют получить разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах. Это позволит создать первую вакцину за несколько месяцев, а не в течение полутора лет.

30 марта в России разработали три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Если безопасность вакцин подтвердится, для клинических испытаний привлекут 60 добровольцев. Тест может начаться уже 29 июня этого года.