Италия сняла флаг Евросоюза, когда Брюссель отказался помочь в борьбе с коронавирусом

По информации ИА Natiоn Nеws, парламентарий надел медицинскую маску и латексные перчатки, а затем достал флаг Евросоюза из флагштока. На его место Рампелли установил государственный флаг Италии.

«Европа пользовалась политической слабостью Италии в течение многих десятилетий. Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают лобстерами, как Франция и Германия», — заявил он.

Журналисты итальянского издания предположили, что флаг Евросоюза не вернут на здание парламента, а Италия последует примеру Великобритании и покинет объединение.