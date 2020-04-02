«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет и еще около 15% — старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет», — сказали агентству в штабе.

Дети занимают 6% от общего числа. Всех новых пациентов и людей, которые с ними близко контактировали, поместили под наблюдение врачей.

В России число зараженных 2019-nCoV перевалило за 3500, погибших от нового инфекционного заболевания — 30. За минувшие сутки медики выявили еще 771 случай заражения новым коронавирусом. О пандемии коронавируса объявила Всемирная организация здравоохранения 11 марта. Инфекция появилась в конце прошлого года в Китае и за два с небольшим месяца распространилась по всему миру. Чтобы не допустить распространения заразы, многие страны закрыли свои границы.

В России, во многих регионах, ввели режим жесткой самоизоляции. Россиянам запретили без веского повода лишний раз выходить на улицу.