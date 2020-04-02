Биологи из Китая: кошки могут заразиться коронавирусом и умереть

Исследователи из Ветеринарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук решили проверить восприимчивость к вирусу у домашний животных, с которыми часто контактируют люди. Ученые провели опыты на собаках, кошках, курицах, утках, свиньях и хорьках.

Подопытным вводили несколько штаммов SARS-CoV-2, которые взяли в начале эпидемии.

Специалисты определили, что хорьки легко передают вирус друг другу, но не страдают от осложнений. Инфекция не приживается в организме собак, свиней и домашних птиц.

По словам экспертов, в основном коронавирусной инфекцией заражались кошки и передавали ее воздушно-капельным путем от одной особи к другой.

Смертность в случае заражения у кошек достигла практически 100%. Чаще всего погибали котята.