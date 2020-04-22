Коронавирус в России и в мире. Главное на 22 апреля

В мире зафиксировано 2 553 853 случая заражения коронавирусной инфекцией. 176 323 человека погибли от COVID-19. Россия вошла в первую десятку по количеству заражений. Сейчас в стране зарегистрировано 52 763 случая. За последние сутки прибавилось 5642 заражения. Биологи заявили, что вирус опасен почти для всех млекопитающих. Жители Нью-Йорка судятся с ВОЗ из-за пандемии. Последние новости об инфекции в России и в мире — в материале «360».

В России

В России заметили снижение спроса на алкогольную продукцию. Эксперты считают, что это связано с ограничениями, введенными в ряде регионов страны. Другой причиной могла стать экономия людей.

Минздрав России проводит доклинические испытания вакцины от коронавируса. Три препарата планируют закончить к концу мая. Клинические тестирования лекарств, согласно рабочему плану, могут начаться летом.

Москвичей с ОРВИ приравняли к жителям с подозрением на коронавирус. За нарушение самоизоляции их будут также штрафовать. При этом планируется использовать камеры на дорогах. Если больной воспользуется автомобилем и нарушит правило — камера зафиксирует его лицо и сформируется штраф.

В Якутии погиб мужчина — он пытался сбежать из обсерватора, где находился с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он спускался по связанным между собой шторам и сорвался. В понедельник его должны были выписать.

В Крыму полиция начала массово проверять россиян, прибывших из других регионов после введения режима повышенной готовности на полуострове. Нарушителям ужесточат наказание. Могут даже вменить уголовную ответственность.

Власти Северной Осетии начали выплачивать пособия пострадавшим из-за коронавируса. Семьям, потерявшим доход, перечислили единовременные выплаты. Помощь получили уже 152 семьи.

В Алтайском крае на руднике произошла вспышка коронавируса. 37 сотрудников госпитализировали в инфекционный госпиталь Рубцовска.

Во Владивостоке несколько пациентов и сотрудников клинической больницы № 2 заразились коронавирусной инфекцией. Теперь урологическое и хирургическое отделения находятся на карантине.

В мире

В Австралии зафиксирован спад заболеваемости. На 20 апреля в стране не было зарегистрировано новых случаев коронавируса. Не смотря на это, в Австралии пока не планируют снимать ограничительные меры.

В Германии отменили фестиваль пива «Октоберфест» из-за пандемии. В этом году он точно не состоится.

Во Франции возобновил на один день свою работу ресторан McDonald’s. Соскучившиеся по фастфуду граждане создали многометровые очереди из машин.

В Турции ввели новые правила для отелей и туристических объектов. Они будут проходить сертификацию на безопасность от COVID-19. Для ее получения им нужно гарантировать регулярную стерилизацию и соблюдение социального дистанцирования.

В Великобритании с 23 апреля будут тестировать вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Между тем британский премьер-министр Борис Джонсон переболел коронавирусом и возвращается на работу.

В Италии выздоровело рекордное количество граждан за сутки. 2723 жителей смогли побороть COVID-19.

В Белоруссии игрок хоккейной команды Лукашенко заразился коронавирусом. Между тем в стране до сих пор не введен карантин из-за коронавируса.

Жители Нью-Йорка подали коллективный иск в суд на ВОЗ из-за пандемии. В нем говорится, что организация несвоевременно предоставила информацию о новом заболевании. Это привело к многочисленным смертям.

Власти Казахстана объявили, что готовы смягчить карантин. Но это будет происходить постепенно. И при условии строгого соблюдения всех санитарных норм.