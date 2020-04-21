Приморская больница объявила частичный карантин из-за COVID-19

Несколько пациентов и медработников Владивостокской клинической больницы № 2 заразились коронавирусом. Теперь урологическое и хирургическое отделения находятся на карантине.

Пациентов этих профилей сейчас принимают другие больницы Владивостока. Как заявили в пресс-службе правительства Приморского края, у медицинских работников и больных городской клинической больницы № 2 тесты на коронавирус 20 апреля дали положительный результат. Сейчас Роспотребнадзор выясняет, с кем заболевшие общались в последнее время. Эти люди тоже уйдут на карантин.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что состояние инфицированных оценивается как среднее и тяжелое. Они находятся в инфекционном госпитале ККБ № 2. Те, у кого нет клинических проявлений болезни, направлены в Уссурийск. Там в городской больнице тоже развернули инфекционный госпиталь.

По состоянию на 20 апреля в Приморском крае зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом. В больницах находятся 95 человек, в их числе четверо детей. Жертвами вируса стали два жителя региона, еще семь выздоровели.

Ранее стало известно, что у 78 пациентов и работников одной из больниц Екатеринбург первый тест на коронавирус оказался положительным. Медучереждение закрыли на карантин.